Челябинские таможенники остановили на границе крупную партию чугунных казанов. 2,5 тысячи товаров пытались незаконно ввезти в Россию из Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
Перевозчик также вез решетки и саджи (сковороды) для приготовления пищи на огне и около трех тысяч коробок для казанов. Общая рыночная стоимость товара превысила 3,5 миллиона рублей.
При проверке документов установили, что часть предметов быта была отправлена в областной центр под статусом условного срока. Это значит, что продукция находится под таможенным контролем. Владелец не представил сертификат на перевозимый товар, против него возбуждено административное дело. Нарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товара.