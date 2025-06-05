В Челябинскую область пытались незаконно ввезти 2,5 тысячи чугунных казанов

Общая рыночная стоимость товара превысила 3,5 миллиона рублей

Челябинские таможенники остановили на границе крупную партию чугунных казанов. 2,5 тысячи товаров пытались незаконно ввезти в Россию из Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Перевозчик также вез решетки и саджи (сковороды) для приготовления пищи на огне и около трех тысяч коробок для казанов. Общая рыночная стоимость товара превысила 3,5 миллиона рублей.

При проверке документов установили, что часть предметов быта была отправлена в областной центр под статусом условного срока. Это значит, что продукция находится под таможенным контролем. Владелец не представил сертификат на перевозимый товар, против него возбуждено административное дело. Нарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товара.