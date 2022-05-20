В Челябинскую область пытались незаконно провезти 420 кг корма для собак

Контрабандный груз следовал из казахстанского Костаная в Варну

В Челябинскую область из Казахстана пытались незаконно провезти 420 кг собачьего корма, сообщило сегодня, 20 мая, Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Груз перевозился без ветеринарных документов и сертификата Таможенного союза.

Машина с 30 мешками контрабандного груза следовала из Костаная в село Варна и была задержана на пограничном пункте «Николаевка».

«На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистом управления Россельхознадзора принято решение о запрете ввоза», — сообщили в Россельхознадзоре.

Корреспонденту ИА «Первое областное» в ведомстве пояснили, что речь идет о корме казахстанского производства.

«Мы также отслеживаем перемещение через границу кормов для собак производства ряда европейских заводов, которым были выданы ограничения. Но с такими фактами мы пока не сталкивались», — уточнили там.

Водителя грузовика с контрабандным кормом привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства.