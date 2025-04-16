В Челябинскую область привезут частицу мощей великомученицы Варвары

Прикоснуться к ней смогут жители двух городов

В Челябинскую область из Константино-Еленинского женского монастыря Санкт-Петербурга доставят частицу мощей великомученицы Варвары. 22 апреля святыню встретят в аэропорту Челябинска и отвезут в храм великомученицы в Пласт, где она пробудет до 3 мая. Затем ковчег на два дня привезут в Челябинск, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«Житие святой Варвары — пример непоколебимой веры и мужества перед лицом жесточайших испытаний. Отказавшись отречься от Христа, она претерпела мучения. Земной путь святой завершился усечением главы мечом»,— рассказали в епархии.

Там отметили, что в темнице перед казнью святая молилась о том, чтобы Господь избавил от внезапной смерти без покаяния и причастия всех, кто будет с верой вспоминать ее. Согласно легенде, Господь внял ее молитве, и с тех пор великомученицу изображают на иконах с чашей.

Напомним, 11 июня в Челябинск привезут мощи святителя Тихона — первого патриарха Московского и всея Руси.