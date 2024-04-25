Накануне майских праздников в Челябинскую область было ввезено более 370 тысяч алых гвоздик. Крупная партия цветов прибыла из Китая. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

«Успешно прошли документарный контроль, осмотр и лабораторные исследования. Нарушений фитосанитарного законодательства и карантинных объектов не выявлено», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что благодаря длительному хранению цветы будут пользоваться спросом на протяжении всех майских праздников.