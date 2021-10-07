В Челябинскую область пришло бабье лето

На протяжении нескольких дней столбики термометров будут показывать до +14°C

В Челябинскую область пришло бабье лето. На протяжении нескольких дней в регионе ожидается теплая и солнечная погода. Греться под ласковыми лучами осеннего солнца южноуральцы смогут до конца этой недели. Пока же публикуем прогноз погоды на пятницу, 8 октября.

Предстоящей ночью, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидается +2, −3°C, в горах и низинах прогнозируют понижение температуры до −6°C. Днем столбики термометров поднимутся до +9, +14°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы столбики термометров опустятся до 0, −2°C, днем воздух прогреется до +12, +14°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.