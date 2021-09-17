В Челябинскую область пришли первые заморозки

При прояснении температура понизится до минусовых значений

В Челябинской области окончательно вступила в свои права осень. Кратковременное потепление, отмеченное 14—15 сентября, закончилось. По данным синоптиков, 17-го числа температура в регионе не поднимется выше +11, максимум +14 градусов.



Как сообщает Челябинский гидрометцентр, ночью 17 сентября температура понизилась до +1...+6 градусов. Днем будет ненамного теплее: до +11 градусов. Возможны небольшие осадки, пока — только в виде дождя. На юге области термометры могут показать до +14 градусов.

В то же время ГУ МЧС по Челябинской области предупреждает: в некоторых районах ветер усилится до 20 метров в секунду, что представляет собой угрозу для плохо укрепленных конструкций, кровель, старых деревьев. Спасатели просят южноуральцев сохранять осторожность при шквальном усилении ветра.