В Челябинскую область прилетели первые цапли

Фотографиями поделились южноуральцы

Водоемы постепенно освобождаются ото льда, и перелетные птицы возвращаются на излюбленные места обитания. Первых лебедей и цапель засняли в Озерске.

Пара грациозных лебедей делит небольшую избавившуюся от наледи часть водоема. Вероятно, совсем скоро здесь появятся их сородичи.

А вот цапли выходят прямо на лед: птицы радуются наступившему потеплению, демонстрируют размах крыла и будто бы танцуют.

Напомним, на Южном Урале уже заметили вернувшихся с зимовки скворцов. А пережидавшие холода в Челябинске уточки радуются наступлению весны вместе со своими собратьями-кочевниками.