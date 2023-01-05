В Челябинскую область приходят рождественские морозы

Температура за сутки снизилась на 3 — 5 градусов

Резкое потепление первых дней января в Челябинской области сходит на нет: как и обещали синоптики, чем ближе к Рождеству, тем на Южном Урале становится холоднее. Правда, и метели тоже утихли. По данным регионального гидрометцентра, сегодня, 5 января, температура в регионе опустится до −15 градусов.



В целом по области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, температуру в −10- −15 градусов. В самых южных районах пока сохранится тепло — до −5 градусов. Ветер слабый и неустойчивый, 1-6 метров в секунду. Ночью станет ощутимо холоднее: до −19 градусов в среднем по области, а в горах и низинах возможен и 25-градусный мороз. На всей территории ожидается небольшой снег.

В Челябинске будет −13 — −15 градусов, также облачная, но почти безветренная, сильные снегопады городу не грозят.

Напомним, к православному Рождеству, 7 января, в Челябинскую область придет уже серьезный мороз: температура опустится до −20 градусов и продолжит падать в последний день новогодних каникул.

