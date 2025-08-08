В Челябинскую область приезжают жить и работать медработники из других регионов

По поручению губернатора Алексея Текслера в регион привлекают кадры по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»



У жителей пригорода Челябинска теперь есть возможность получить на месте медицинскую помощь врача-инфекциониста. С июня 2025 года в больнице села Долгодеревенского работает Светлана Кирдяшова, которая приехала на Южный Урал из Хабаровского края. Об этом рассказали в учреждении здравоохранения.

Светлана родилась в Курганской области, большую часть жизни жила и работала на Дальнем Востоке. Уехала в Хабаровский край с родителями, когда была еще ребенком. Вернуться на родину ей помогла программа «Земский доктор», которая реализуется в регионе по поручению губернатора Алексея Текслера.

«Мы приехали всей семьей, со мной приехали родители мои, они уже пенсионеры, и дочь ко мне приехала, она сотрудник полиции, с супругом, с ребенком», — рассказала Светлана Кирдяшова корреспонденту 1obl.ru.





Светлана Кирдяшова. Фото пресс-службы ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское»

По образованию Светлана врач-педиатр, до ковида работала по специальности. Пандемия изменила жизнь многих, в том числе и ее. Детский врач прошла переподготовку и стала инфекционистом. В работе больше всего ей нравится результат, когда пациент идет на поправку.

На Южном Урале ей нравится многое: город, село, работа, люди, природа... Знакомство с регионом семья Светланы Кирдяшовой начала с поселка Западного, куда они приезжали в гости к тете.

«Нас очень удивил этот район. Накануне мы были в Москве, в Новой Москве. Красота столицы поражает. Челябинск нам показался схожим с Москвой. Красиво, очень много зелени», — говорит Светлана.

Она слышала ранее, что это промышленный город с соответствующей экологией.

«Я думаю, что это все наговоры. Здесь очень много зелени, очень чистый воздух, дышится свежо и хорошо. Нам все понравилось, и мы решили кардинально изменить свою жизнь. Приехав домой, сказали: всё, собираем чемоданы и едем на родину», — рассказала Светлана.





Красивая Челябинская область. Фото из личного архива Светланы Кирдяшовой

Ей очень нравится работать в селе, проводить прием пациентов. Люди узнают, что появился новый специалист, теперь у нее полная запись. Летом пора затишья с инфекциями, отмечает Светлана. Осенью начнется вакцинация от гриппа, чтобы легче преодолеть сезонный подъем заболеваемости.

В больнице работает программа наставничества. За новичком закрепляют специалиста, который будет погружать его в знакомство с коллективом, со спецификой работы.

«Мне очень повезло. У меня два наставника, это заведующие поликлиники и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи. С учетом того, что я ранее работала преимущественно в стационаре, для меня немного новые аспекты открываются в работе», — делится доктор.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обращает особое внимание на обеспеченность кадрами в регионе, в частности в сфере здравоохранения. Здесь работают программы поддержки сельских медиков, предоставляются единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор/фельдшер».

По состоянию на 8 августа 2025 года в регионе выплаты получили 19 врачей и 16 средних медицинских работников. Ранее, за время действия программы с 2012 года по 2024 год, выплаты получили 984 врача, в период с 2018 года по 2024 год — 305 средних медицинских работников, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, для участия в программе специалисту необходимо переехать на работу в населенный пункт с численностью населения до 50 тыс. человек и отработать в профильном учреждении не менее 5 лет. Единовременные выплаты для врачей составляют 1 миллион рублей, для фельдшеров — 500 тысяч рублей. И 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей для врачей и фельдшеров, а также акушерок и медсестер ФАПов, если они начинают работать в удаленных и труднодоступных территориях области.

Кстати, некоторые муниципалитеты Челябинской области вводят свои меры поддержки. О них мы рассказывали ранее.