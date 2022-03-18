На станцию Бердяуш Южно-Уральской железной дороги приобретен новый пожарный поезд. Он предназначен для ликвидации пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. За 2021 год поезда совершили 154 выезда на тушение пожаров, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
В состав пожарного поезда входит вагон, насосная станция и две модернизированные цистерны-водохранилища. Цистерны снабжены электронными датчиками, которые позволяют следить за температурой, уровнем воды и топлива, а также контролируют электропитание.
Поезд способен обеспечить подачу воды на тушение пожара из расчета 50 литров в секунду. В пожарном поезде имеется запас воды для тушения пожаров в летнее время (172 куб. м) и в зимнее время (122 куб. м), запас пенообразователя (5 тонн). Кроме того, он оснащен установкой комбинированного тушения пожаров «Пурга — 10.20.30» с возможностью тушения пожаров на площади до 400 квадратных метров. Всего на крупных станциях ЮУЖД дислоцируется 13 пожарных поездов.
Напомним, что летом 2021 года пожарные поезда привлекали на эвакуации жителей Джабыка во время природного пожара.
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