По данным регионального Гидрометцентра, во вторник, 8 июня, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди с грозами, а порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду. Сегодня днем в Челябинской области воздух прогреется до +21 градуса, на юге региона чуть теплее — до+26. Ветер северо-восточный с переходом на восточный при порывах достигнет 14 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
В областном центре сегодня переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем будет варьироваться в пределах +19...+21 градуса. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Прохладная погода, по данным Гидрометцентра, сохранится в регионе до конца рабочей недели.
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