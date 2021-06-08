В Челябинскую область придет ветреная и дождливая погода

Местами пройдут грозы

По данным регионального Гидрометцентра, во вторник, 8 июня, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди с грозами, а порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду. Сегодня днем в Челябинской области воздух прогреется до +21 градуса, на юге региона чуть теплее — до+26. Ветер северо-восточный с переходом на восточный при порывах достигнет 14 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.



В областном центре сегодня переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем будет варьироваться в пределах +19...+21 градуса. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Прохладная погода, по данным Гидрометцентра, сохранится в регионе до конца рабочей недели.

