В Челябинскую область придет снегопад

Погода в регионе будет теплой, но ветреной

В четверг, 16 декабря, в Челябинской области прогнозируют снег. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода в регионе будет теплой, но ветреной.

В ночь на четверг в регионе температура воздуха составит −6, −11°C, днем потеплеет до −1, −6°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. В северной половине осадки будут умеренными. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы прогнозируют облачную погоду с прояснением, без осадков. Столбики термометров опустятся до −7, −9°C. Днем воздух прогреется до −1, −3°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.