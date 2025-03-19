В Челябинскую область придет похолодание 20 марта

Осадки почти прекратятся

В четверг, 20 марта, в Челябинской области температура воздуха заметно снизится, а ночью может упасть до −7°C. Осадки ослабнут. Однако ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Контрастная фронтальная зона постепенно смещается на восток, на смену ей с северо-запада поступит холодная воздушная масса. Интенсивность осадков и их распространение по территории уменьшится, температуры воздуха снизятся»,— уточнили синоптики.

В Челябинске ночная температура воздуха составит от −2 до 0°C, днем столбики термометров поднимутся до +3...+5°C. Облачно с прояснением, осадков не предвидится. Ветер северный с переходом на западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области градусники покажут от −3 до +2°C, в горах температура опустится до −6°C. Местами пройдет небольшой дождь, переходящий в снег. Днем будет от 0 до +5°C, на юге региона воздух может прогреться до +10°C. Облачно с прояснением, в горных районах ожидается небольшой мокрый снег. Локально гололед. В утренние часы не исключается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Благодаря небольшому понижению температуры интенсивное таяние льда и снега немного замедлится, сообщал ранее начальник Челябинского гидрометеоцентра Валерий Кочегоров.