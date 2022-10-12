В Челябинскую область придет дождливая погода

В Челябинске будет пасмурно, без осадков

В четверг, 13 октября, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, местами пройдут дожди. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют заморозки, днем термометры покажут до +17°C.

В ночь на четверг будет от +2 до +7°C, при прояснении похолодает до −2°C. Днем воздух прогреется до плюс 12—17 градусов Цельсия, в горах до +9°C. Облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, на западе до умеренных. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске 13 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, без существенных осадков. В ночные часы столбики термометров достигнут +5°C, днем потеплеет от +13 до +15°C. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.