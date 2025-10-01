В Челябинскую область придет бабье лето в первые выходные октября

Температура поднимется на 3 градуса выше нормы

Бабье лето в Челябинской области не за горами. К предстоящим выходным, 4—5 октября, ветер в регионе стихнет, а воздух прогреется до +12...+14 градусов, сообщили в Уральском Гидрометеоцентре.

«К 4 октября антициклон, преодолев струю северо-западных ветров, вплотную приблизится к Уральскому хребту и на несколько дней обеспечит преимущественно малооблачную погоду с температурой на 2—3 градуса выше нормы»,— рассказали синоптики.

Ориентировочно, теплая и сухая погода на Южном Урале задержится до вторника, 7 октября.

В Челябинске в этот период ночные температуры составят +3...+4 градуса, дневные — от +12 до +14. Ветер будет слабым, осадков не ожидается. В среду, 8 октября, ориентировочно, будет около +9 градусов, а уже в четверг пройдет дождь.

На юге региона ночные температуры будут сохраняться около нуля, днем воздух будет прогреваться до 13—15 градусов.

На севере области в ночные часы минус на плюс сменится только к понедельнику, 6 октября. Но уже с пятницы дневная температура будет около +10...+12 градусов, без осадков и сильного ветра.

Напомним, средняя температура воздуха в октябре на Южном Урале составляет около +5 градусов.

