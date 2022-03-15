«На территорию Челябинской области своим ходом уже приехали 155 человек из ДНР и ЛНР. Многие разместились у родственников и знакомых, кто-то снял жилье, и лишь одна семья из трех человек изъявила желание поселиться в пункте временного размещения беженцев», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Среди беженцев из Донбасса 27 детей и подростков. Все они по желанию близких будут устроены в детские сады и школы. Медицинская помощь на территории региона будет для них бесплатной — людей уже закрепили за поликлиниками и больницами. Также на каждого будут выплачены по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.
«Если есть основания, беженцам оформят гражданство, а пожилым людям начнут выплачивать пенсию», — добавляет министр.
По словам Ирины Буториной, Челябинская область готова принять 565 беженцев.
Централизованно беженцы из Донбасса на Южный Урал пока не приезжали.
Дети-беженцы из Донбасса получат школьные аттестаты по результатам текущих оценок.