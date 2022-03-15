В Челябинскую область прибыли 155 беженцев из Донбасса

Все они добрались на Урал своим ходом и почти все поселились у родственников и знакомых

За последние две недели Челябинская область приняла 155 беженцев из Донбасса. Но готова принять еще больше — свыше тысячи человек. Об этом во вторник, 15 марта, сообщила региональный министр социальных отношений Ирина Буторина.

«На территорию Челябинской области своим ходом уже приехали 155 человек из ДНР и ЛНР. Многие разместились у родственников и знакомых, кто-то снял жилье, и лишь одна семья из трех человек изъявила желание поселиться в пункте временного размещения беженцев»,

— рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«Если есть основания, беженцам оформят гражданство, а пожилым людям начнут выплачивать пенсию»,

— добавляет министр.

Среди беженцев из Донбасса 27 детей и подростков. Все они по желанию близких будут устроены в детские сады и школы. Медицинская помощь на территории региона будет для них бесплатной — людей уже закрепили за поликлиниками и больницами. Также на каждого будут выплачены по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.

По словам Ирины Буториной, Челябинская область готова принять 565 беженцев