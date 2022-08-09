В Челябинскую область пресекли ввоз пяти тысяч кур из соседнего региона

Россельхознадзор обнаружил фантомного адресата

На несуществующую челябинскую ферму предприниматель хотел отправить пять тысяч кур из Свердловской области. Бизнесмена проверили специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора, сообщили в пресс-службе челябинского Россельхознадзора. После проверки в регионе обнаружили еще шесть таких фантомных площадок.



Закрытую в 2020-м площадку зарегистрировал ветврач из Троицка в июне 2018 года. Однако точный адрес при регистрации и вид объекта не указаны, в реестре поднадзорных объектов он не состоит. Тогда же были открыты шесть подобных площадок, расположенных в городах Пласте, Южноуральске, городе Карталы и селах Чесма, Варна, Октябрьское Челябинской области. Они тоже не имеют адресов и не внесены в реестр поднадзорных объектов. Их объявили фантомными (закрытыми), сообщили в Россельхознадзоре.



Также выяснилось, что с сентября 2021 года предприниматель, пытавшийся перевезти пять тысяч кур, имеет статус «прекратил деятельность».



Поднадзорную продукцию перевозить на закрытые площадки — незаконно.



Установить, что площадка, на которую планируется привезти птицу, не работает с 2020 года, удалось благодаря двум информационным системам. Первая — «Меркурий», которая фиксирует все лабораторные исследования на произведенную продукцию, переработку и все перемещения товаров от фермы до прилавков, вторая — «Цербер», реестр поднадзорных объектов.

