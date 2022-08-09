На несуществующую челябинскую ферму предприниматель хотел отправить пять тысяч кур из Свердловской области. Бизнесмена проверили специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора, сообщили в пресс-службе челябинского Россельхознадзора. После проверки в регионе обнаружили еще шесть таких фантомных площадок.
Закрытую в 2020-м площадку зарегистрировал ветврач из Троицка в июне 2018 года. Однако точный адрес при регистрации и вид объекта не указаны, в реестре поднадзорных объектов он не состоит. Тогда же были открыты шесть подобных площадок, расположенных в городах Пласте, Южноуральске, городе Карталы и селах Чесма, Варна, Октябрьское Челябинской области. Они тоже не имеют адресов и не внесены в реестр поднадзорных объектов. Их объявили фантомными (закрытыми), сообщили в Россельхознадзоре.
Также выяснилось, что с сентября 2021 года предприниматель, пытавшийся перевезти пять тысяч кур, имеет статус «прекратил деятельность».
Поднадзорную продукцию перевозить на закрытые площадки — незаконно.
Установить, что площадка, на которую планируется привезти птицу, не работает с 2020 года, удалось благодаря двум информационным системам. Первая — «Меркурий», которая фиксирует все лабораторные исследования на произведенную продукцию, переработку и все перемещения товаров от фермы до прилавков, вторая — «Цербер», реестр поднадзорных объектов.