В Челябинскую область поступят восемь новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 М

На вооружение авиаполка самолеты передадут до конца года

Восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М поступят на вооружение авиационного полка ЦВО в Южный Урал, сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России.

Модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34М поколения 4++ появятся в Челябинской области уже до конца года. Они оснащены последним оборудованием для обнаружения целей на земле и в воздухе.

«Усовершенствованные истребители-бомбардировщики Су-34М будут оснащены универсальными контейнерами разведки, созданным в результате опытно-конструкторской работы „Сыч“. Установленное оборудование расширит возможности самолетов по обнаружению воздушных и наземных целей за счет использования новых средств радиотехнической, оптико-электронной и радиолокационной разведки», — прокомментировали в пресс-службе Центрального военного округа Министерства обороны России.

Летный и инженерно-технический состав полка проходят переподготовку на этот тип самолетов в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации.