В Челябинскую область поступили пять мощных электровозов «Ермак»

Новые локомотивы будут работать на участке Карталы — Магнитогорск — Инзер

На Южно-Уральскую магистраль поступили пять современных электровозов 4ЭС5К «Ермак». Локомотивы находятся в депо Карталы, сообщили в пятницу, 2 июля, в пресс-службе ЮУЖД.

Новые локомотивы будут работать на участке с интенсивным грузовым движением Карталы — Магнитогорск — Инзер. На Южно-Уральской дороге данный участок считается одним из самых сложных по рельефу — перепады высот составляют более 18 метров на километр пути. Сейчас в Карталах используют десять машин «Ермак», впервые они поступили в 2019 году.

«Четырехсекционные локомотивы „Ермак“ обладают высокой мощностью, оснащены оборудованием, позволяющим значительно улучшить эксплуатационные характеристики. Они успешно работают на самых сложных участках железных дорог, эксплуатируются с поездами повышенного веса и длины», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Добавим, до конца 2021 года в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на Южный Урал поступят еще 38 новых локомотивов: парк локомотивного депо Курган пополнят 20 электровозов «Синара», 15 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ поступят в локомотивное депо Челябинска, а в депо Карталы доставят три маневровых тепловоза ТЭМ 14.