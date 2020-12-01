В Челябинскую область поступила первая партия «Терминаторов»

Производители знакомят военнослужащих с особенностями боевых машин поддержки танков.

Накануне в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области поступила первая партия боевых машин поддержки танков «Терминатор». По данным командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, на сегодняшний день военнослужащие проходят необходимую переподготовку.

«Партия из восьми боевых машин „Терминатор“ поступила на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию ЦВО. В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике»,— цитирует Александра Лапина ТАСС.

Сейчас с боевыми возможностями машин военнослужащих знакомят представители завода-производителя.

Как отмечают в пресс-службе Центрального военного округа, применение этих машин позволит значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя, поскольку «Терминаторы» имеют мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую маневренность. Кроме того, БМПТ может на ходу поражать танки, дот, дзот и другие высокозащищённые цели.

Отметим, разработка «Терминатора» началась ещё в середине 1980 годов на Челябинском тракторном заводе. Сначала был создан первоначальный вариант на базе танка Т-72А и на протяжении нескольких лет постоянно модернизировался. Современный вариант был представлен в 2000-х годах, разработчиком стал нижнетагильский «Уралвагонзавод».