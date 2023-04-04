В Челябинскую область попытались ввезти 17 тысяч пачек контрабандных сигарет

Табачные изделия из ОАЭ перевозили вместе с почтой

Специалисты Челябинской таможни с коллегами из ПУ ФСБ региона пресекли незаконный ввоз около 17 тысяч пачек сигарет. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, товар не имел соответствующих маркировок, а перевозка производилась скрыто. Фуру с грузом остановили в районе автомобильного пункта пропуска Бугристое. Коробки с сигаретами прибыли из Казахстана, а сам товар произведен в Объединенных Арабских Эмиратах.





«С применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что в транспортном средстве, помимо обозначенного в документах груза, в консолидированном грузе (почта) скрыто перемещалась табачная продукция», — сообщили в ведомстве.

Акцизных марок и положенных маркировок на сигаретах не было. Товар был задержан, а таможенники сейчас намерены привлечь поставщика к ответственности.

На прошлой неделе в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали 67-летнюю челябинку, которая пыталась провезти партию вещей люксовых брендов (Christian Dior, Chanel, Sogo и другие). Футболки, ветровки и брюки были в таком количестве, что явно не предназначались для личного пользования, а такой объем товара нужно декларировать. Незнание правил перевозки люксового текстиля, приобретенного в Стамбуле, не освободило женщину от административной ответственности.

В начале марта в том же пункте пропуска Бугристое остановили фуру с 17 тоннами насвая из Кыргызстана. Некурительный табак был заказан под видом удобрений, а общая стоимость такой партии на черном рынке может достигать 25,5 млн рублей.