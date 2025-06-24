В Челябинскую область не пустили 80 тонн абрикосов и нектаринов

Фрукты не прошли границу из‑за отсутствия маркировки

Абрикосы и нектарины без маркировки не пропустили в Челябинскую область через границу с Казахстаном. На большей части ящиков с фруктами отсутствовала маркировка, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Машина из Казахстана везла 19 тонн узбекских нектаринов в Екатеринбург. В столицу Челябинской области следовали автомобили из Киргизии и Казахстана, везли более 60 тонн абрикосов.

Из-за нарушения требований о карантине сотрудниками таможни было принято решение о запрете ввоза. Фрукты были возвращены в Казахстан.



Ранее писали, что через границу в Челябинск запретили ввоз 38 тонн лука из Казахстана.