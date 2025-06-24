Абрикосы и нектарины без маркировки не пропустили в Челябинскую область через границу с Казахстаном. На большей части ящиков с фруктами отсутствовала маркировка, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Машина из Казахстана везла 19 тонн узбекских нектаринов в Екатеринбург. В столицу Челябинской области следовали автомобили из Киргизии и Казахстана, везли более 60 тонн абрикосов.
Из-за нарушения требований о карантине сотрудниками таможни было принято решение о запрете ввоза. Фрукты были возвращены в Казахстан.
Ранее писали, что через границу в Челябинск запретили ввоз 38 тонн лука из Казахстана.