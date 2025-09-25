В Челябинскую область не пустили 20 тысяч тонн куриных лапок

Региональный Россельхознадзор забраковал сомнительную продукцию

В Челябинской области на границе с Казахстаном развернули автомобиль, который перевозил 20 тонн замороженных куриных лап. При проверке документов сотрудники Россельхознадзора установили, что даты выработки, указанные в ветеринарном сертификате, не соответствуют информации на маркировочных этикетках.

«Транспортное средство с 20 тоннами замороженных куриных лап казахского производства следовало из Алматинской области. Контроль документов показал, что даты выработки в ветеринарном сертификате не соответствуют информации на этикетках и в удостоверении качества продукции», — сообщили в Россельхознадзоре.

Кроме того, маркировка была наклеена на боковой части упаковки, что делает возможным ее вскрытие без нарушения целостности этикетки. Автомобиль был задержан в пункте пропуска «Бугристое» в Троицком районе.

Отметим, что накануне фуры с тоннами куриных лапок не прошли и проверку в Курганской области. Там тоже обратили внимание на странную маркировку на этикетке продукции.