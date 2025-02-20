В Челябинскую область не пустили 2 тысячи тонн овощей и фруктов без документов

В январе сотрудниками таможни выявлено 95 фактов фиктивных поставок

Челябинская таможня фиксирует рост фиктивных поставок продуктов питания в регион. В январе 2025 года сотрудники мобильной группы таможни, пограничного управления ФСБ России по Челябинской области и уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили 95 незаконных поставок общим весом более двух тысяч тонн.

В каждом из случаев овощи и фрукты пытались ввезти в Челябинскую область без сопроводительных документов. Владельцы товаров умышленно не указывали отправителей грузов.

«Мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности, так как подобные схемы приводят к неполному поступлению налоговых платежей в бюджет страны. При этом наша работа ориентирована как на повышение прозрачности бизнес-процессов, так и на обеспечение безопасности ввозимой на внутренний потребительский рынок продукции», — комментирует заместитель начальника таможни Станислав Васев.

По итогам проверок нарушители будут привлечены к административной или уголовной ответственности.