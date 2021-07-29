В Челябинскую область направят деньги на достройку домов обманутых дольщиков

Южный Урал — в числе 12 финансируемых регионов

Челябинская область получит деньги на строительство проблемных домов и компенсацию обманутым дольщикам. Фонд защиты дольщиков во главе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным приняли решение направить в 12 регионов дополнительные 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил в своем Инстаграм сам вице-премьер.

Права дольщиков восстановят в 12 субъектах. Среди них: Челябинская область, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская Тверская, Томская. А также Забайкальский Краснодарский края и Республика Башкортостан.

Почти полторы тысячи людей получат жилье после завершения строительства, 2,5 тысячам дольщикам выплатят компенсации по рыночной стоимости квадратного метра.

«Очень важно сейчас не сбавлять обороты. Призываю регионы еще активнее включаться в работу. Я уже вижу, коллеги докладывают, что процесс пошел активнее, многие регионы на самом высоком уровне оказывают содействие в решении проблемы обманутых дольщиков. Механизмы Фонда защиты прав дольщиков, в свою очередь, доказали уже свою эффективность. Сейчас нужно планомерно и сообща работать, и уже в течение нескольких лет мы сможем полностью решить накопленную проблему обманутых дольщиков во всей стране», — пояснил вице-премьер.

Так, по информации федерального фонда защиты прав дольщиков, в Челябинске по улице Кулибина достроят многоэтажку застройщика ООО «Социальный сервис». 90 человек получат квартиры. Компания должна была построить два дома по улице Кулибина. В 2020 застройщика признали банкротом.

21 дольщик проблемного дома в Ленинском районе по улице Дзержинского — Копейская, строение 2, получит компенсацию. Его возводила компания «Возрождение».

По информации Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, с 2019 года принято решение о восстановлении прав дольщиков по 36 объектам, 23 из которых достроят. Квартиры получат 2 364 южноуральцев. По 13 объектам принято решение о выплате компенсации. Их уже получили 672 человека на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Согласно данным регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства, в регионе достраивают 22 объекта. Среди них: дом в Челябинске по улице Доватора, 46, дом № 33 в Копейске по проспекту Коммунистический, а также дом в Копейске по улице Фонвизина, 7.

Напомним, в Челябинске на днях Центральный районный суд вынес приговор бывшему депутату гордумы, учредителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку. Он признан виновным в махинациях со средствами обманутых дольщиков «Чурилово Lake City», ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.