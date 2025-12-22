В Челябинскую область на несколько дней вернется теплая и снежная погода

Регион попадет под влияние очередного циклона

Сегодня, 22 декабря, в Челябинской области воздух может прогреться до −3°С. Местами пройдет слабый снег. Другим районам осадков достанется больше, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске воздух прогреется до −3°С. Ожидается небольшой снег. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров зафиксируются на −6°С. Пасмурно, но без осадков.

В Миассе — около −4°С и хмуро. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

В Златоусте во второй половине дня пройдут интенсивные осадки. Температура поднимется до −5°С.

В Аше сегодня тоже около −5 и снегопад. Ветер юго-западного направления, 5 метров в секунду.

В Верхнеуральске будет −7°С. Пасмурно.

В Бредах и Карталах — около −8°С. Облачно и ветрено.

В Озерске и Кыштыме ожидается −3°С. Во второй половине дня ожидается снег.

В целом градусники в регионе покажут от −3 до −8°С. Локально пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололед. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.