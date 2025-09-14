В Челябинскую область к середине сентября пришло бабье лето

Кратковременные дожди не повлияют на тепло

В Челябинскую область вернулось тепло. По данным популярных агрегаторов погоды, бабье лето простоит до 20-х чисел сентября, кратковременные и локальные дожди не повлияют на тепло.

Температурные качели от минус 5 градусов по ночам до плюс 20 днем «успокоятся» уже к понедельнику 15 сентября. Сегодня ночью южноуральцев ждут еще одни заморозки, а после даже ночью возможны плюс 10-11 градусов тепла.

По данным Росгидромета, всю предстоящую неделю будет тепло, местами облачно. К четвергу возможны кратковременные дожди, воздух днем прогреется до 20 градусов. Небольшой дождь и туман возможны лишь во вторник, 16 сентября.

Напомним, в Челябинской области продолжается уборка урожая. Аграрии уже третью неделю буквально выхватывают ясные «окна» в дождливой погоде. Поэтому бабье лето для южноуральцев стало долгожданным не только для прогулок и любимых хобби, но, прежде всего, для стратегически важных целей. Редакция информагентства желает южноуральцев насладиться этими днями и провести их с пользой для себя.