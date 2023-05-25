В Челябинскую область из‑за границы переехали более 2 тысяч педагогов, врачей и инженеров

Благодаря программе переселения соотечественников регион получает готовые квалифицированные кадры

За 2022 год в Челябинскую область по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, переехали 829 педагогов, 925 врачей и медицинских работников, 472 инженера, а также 503 техника. Такие данные обнародовало главное управление по труду и занятости населения региона.

«Благодаря программе Южный Урал получает качественный человеческий капитал. По сути, это готовые квалифицированные кадры», — прокомментировал результаты глава ведомства Владислав Смирнов.

В 2023 году в Челябинскую область переселились 2614 человек: 1197 участников программы и 1417 членов их семей. Более половины из них — это люди трудоспособного возраста, 3% составляют студенты, 37% — дошкольники и школьники.

По словам Владислава Смирнова, соотечественники, прибывающие в Челябинскую область по госпрограмме, могут претендовать на меры государственной поддержки и в упрощенном порядке (в срок до 6 месяцев) получить гражданство Российской Федерации.