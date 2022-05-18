В Челябинскую область из Узбекистана ввезли более 18 тонн зараженных томатов

Продукция помещена на карантин

В Челябинскую область из Узбекистана ввезли более 18 тонн томатов, в которых была обнаружена южноамериканская томатная моль. Продукцию отправили на карантин, после проведения всех необходимых обеззараживающих процедур томаты попадут на прилавки магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Крупную партию зараженных томатов ввезли на территорию региона 17 мая. Проверка, проведенная Челябинской испытательной лабораторией, подведомственной Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, показала наличие в продукции карантинного вредителя.

«Южноамериканская томатная моль — опасный вредитель овощных пасленовых культур закрытого и открытого грунта. Является объектом карантина во многих странах, потому включен в Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. В результате деятельности гусениц листья томатов становятся похожими на полупрозрачную марлевую ткань. Растение может быть полностью уничтожено вредителем, что приведет к полной потере урожая», — уточнили в ведомстве.

На данный момент собственнику продукции предъявлено предписание, а томаты помещены на карантин. После обеззараживания и проведения дополнительных исследований Россельхознадзор примет решение о поставке овощей в магазины.