В Челябинскую область из украинского плена вернутся трое военных

На родину вернутся два южноуральских танкиста и один летчик

Трое военнослужащих из Челябинской области, попавших в плен в ходе специальной военной операции на Украине, возвращаются домой. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Примерно две недели назад получила список с именами военнослужащих из нашей области, которые попали в плен на территории Украины. Вместе с родными и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой мы прилагали все усилия, чтобы как можно скорее вернуть ребят. На сегодняшний день все они уже в России, благополучно возвращаются домой — два танкиста и летчик!» — сообщила омбудсмен в своем телеграм-канале.

В аппарате уполномоченного ИА «Первое областное» уточнили, что военные были возвращены в ходе обмена пленными с украинской стороной.

«Изначально речь шла о четверых пленных военнослужащих из нашего региона. Позднее выяснилось, что один из них уже на родине. Теперь и трое других военных доставлены в Россию», — сказали там.

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