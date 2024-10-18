В Челябинскую область из Казахстана пытались ввезти 120 тонн овощей неизвестного происхождения

Их задержали на границе

За первые две недели октября в Челябинскую область попытались ввезти 120 тонн овощей, которые выращивались неизвестно где и неизвестно как: у них нет ни маркировок, ни действительных фитосанитарных сертификатов. Задержали продукцию сотрудники регионального Россельхознадзора.

Всего таких попыток было семь: из Казахстана везли сладкий перец, капусту, редьку дайкон и даже рис с дыней. У перца при этом в фитосанитарном сертификате были исправления (что автоматически делает документ недействительным), а остальные продукты перевозились навалом и без маркировки.

Всю продукцию вернули в Казахстан. Сотрудники Россельхознадзора отмечают, что ввозить в страну можно только те продукты, на которых есть маркировка, содержащая всю информацию об изготовителе.