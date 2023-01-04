В Челябинскую область идут рождественские морозы

К концу недели температура опустится до минус 30 градусов

К концу первой январской недели на смену теплой снежной погоде придет резкое похолодание.

По прогнозу Гидрометцентра России, в четверг и пятницу днем в Челябинске будет -14, а в субботу, 7 января, в регион придет холодный фронт, и похолодает до минус двадцати. В воскресенье, 8 января, днем мороз усилится: по прогнозу гидрометцентра, до -27.

Ночью 7 и 8 января в Челябинской области ожидается до -29, пойдет снег. Холодно будет до вторника, 10 января: температура днем - 23 — - 26 градусов, ночью до минус 29.