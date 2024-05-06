В Челябинскую область идет тепло

Сегодня градусники покажут до +14 градусов

Сегодня, 6 мая, в Челябинской области синоптики обещают сильный ветер. Местами пройдет небольшой дождь. На большей части территории региона потеплеет до +14 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в утренние часы покажут около 0°C, днем значительно потеплеет: воздух прогреется до +13°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром температура воздуха составит около 0°C, в отдельных районах ниже. Днем отметка на градуснике поднимется до +9…+14 градусов Цельсия, в горах будет от +4 до +9°C. Переменная облачность, локально пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с отдельными порывами до 20 метров в секунду.