В Челябинскую область дважды пытались ввезти подозрительную партию киргизских яблок

Перевозчик не смог подтвердить документами безопасность фруктов

За время новогодних праздников сотрудники южноуральского Россельхознадзора выявили три нарушения при ввозе в Челябинскую область овощей и фруктов из стран Центральной Азии, сообщили сегодня, 10 января, в пресс-службе ведомства. Причем в двух случаях торговцы пытались провезти одну и ту же партию яблок без санитарных документов.

Речь идет о 500 килограммах яблок из Республики Кыргызстан. Первый раз их развернули на пункте пропуска «Бугристое» 30 декабря, поскольку на фрукты отсутствовал фитосанитарный сертификат. Однако в канун Нового года, 31 декабря, эта же партия яблок вновь предстала глазам инспекторов, и снова без документов. Водителю выдали предписание вернуть груз к месту отправки.

Через несколько дней, 5 января, на границе остановили грузовик из Казахстана, направлявшийся в Челябинскую область с 2,6 тонны овощей и фруктов. Сертификат на груз был, но его признали недействительным, так как в нем не был указан весь ассортимент перевозимой продукции. Машину вернули в Казахстан.

В обоих случаях перевозчики были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.