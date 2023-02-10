В Челябинскую область дважды пытались ввезти 72 тонны пакистанских мандаринов

Четыре партии фруктов перемещали по подложным документам

В Челябинскую область через российско-казахстанскую границу дважды пытались в нарушение карантина ввезти четыре партии подозрительных мандаринов общим весом 72 тонны. Обе попытки были пресечены пограничниками и специалистами Россельхознадзора, сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе надзорного ведомства.

При досмотре груза на КПП «Бугристое» на этикетках упаковки не указано место происхождения мандаринов, что является нарушением режима карантина растений. Перевозчика привлекли к административной ответственности, а фуры с фруктами развернули и отправили обратно в Казахстан.

Однако уже на следующий день те же самые мандарины снова появились на КПП, но уже с другими документами. Однако по бумагам выходило, что ранее эти мандарины уже ввозились на территорию Россию. Ввоз мандаринов снова был запрещен, а грузоперевозчиков повторно оштрафовали.