В Челябинскую область доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

Православные верят, что святыня избавляет от бесплодия и дарит радость материнства

В мае в Челябинскую область доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Планируется, что святыня побывает в храмах Златоуста, Магнитогорска и Челябинска. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«В скором времени святыню доставят на Южный Урал. Планируется, что 6—7 мая она будет находиться в Златоусте, 8—9 мая — в Магнитогорске. С 10 по 14 мая ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга будет пребывать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска»,— сообщили в митрополии.

Пояс Богородицы давно известен православным христианам своими чудесами: по словам верующих, он избавляет женщин от бесплодия и дарит радость материнства, поэтому многие семьи, не имеющие детей, воздают молитву Божией Матери перед святыней.

Согласно преданию, Дева Мария сама сплела себе этот Пояс из верблюжьей шерсти и носила его всю жизнь до своего Успения. После он передавался из поколения в поколение, а затем попал в Константинополь, где его заключили в золотой ковчег с царской печатью и оставили во Влахернском храме. Многие прихожане уже тогда отмечали, что многое из того, о чем они молились перед Поясом, сбывалось, и в X веке он был разделен на части для того, чтобы еще больше людей смогли вознести молитвы Божией Матери и обрести надежду на рождение ребенка. Одна из частей Пояса была привезена в Россию, в 2011 году ее поместили на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга.