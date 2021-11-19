В Челябинскую область доставили 39 новых школьных автобусов

Транспорт отправили в города и районы региона

В Челябинской области в пятницу, 19 ноября, состоялась передача районам и городам 39 новых школьных автобусов. В ближайшее время транспорт выйдет на маршруты.

«Вопрос безопасного подвоза детей ключевой. В регионе порядка 18 тысяч детей учатся на подвозе, и вот уже последние несколько лет мы активно занимаемся обновлением автобусного парка. За три года мы обновили 35 процентов автобусного парка, у нас 563 автобуса в настоящий момент. Мы эту работу продолжим активно и в следующем году. В этом году по всем программам мы приобрели и получили 65 новых автобусов, 26 уже на линии, и сегодня мы передаем еще 39 автобусов», — рассказал губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поговорил с главами районов, есть населенные пункты, где существует проблема старых школьных автобусов. Губернатор подчеркнул, что на следующий год планируют обновить еще около ста автобусов.