В Челябинскую область 4 мая придут снег и сильный ветер

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах

Предстоящей ночью в Челябинской области обещают обильные осадки, а в некоторых районах — метели. Дороги покроются гололедицей. По данным Челябинского ЦГМС, сильный ветер и снег накроют северные районы области.

В ночные часы в отдельных районах температура опустится до −3°C, а 5 и 6 мая упадет до −5°C. Днем 4 мая воздух в регионе прогреется ненамного — температура будет колебаться от 0°C до 5°C.

В горах обещают появление снежного покрова, гололед и сильный ветер. Отдельные порывы будут достигать 17—22 м/с.