В Челябинскую и Курганскую области с начала года завезли 540 тонн зараженных овощей и фруктов

Более 126 тонн продукции отправили на обработку, 14 тонн уничтожили

С начала 2022 года в Челябинской и Курганской областях выявили 46 случаев ввоза импортных овощей и фруктов, зараженных вредными организмами. Всего более 540 тонн товара из Узбекистана, Казахстана, Армении, Китая, Азербайджана, Киргизии и Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.



Свыше 390 тонн свежих плодов нектаринов, черешни, винограда, слив, яблок, киви и хурмы оказались заражены карантинными видами щитовок. Эти продукты выпустили в продажу, так как щитовки на плодах не опасны человека и природы.

Более 32 тонн яблок, персиков, нектаринов и абрикосов оказались заражены восточной и персиковой плодожорками. Более 94 тонн томатов из Узбекистана заражены южноамериканской томатной молью. Эти продукты отправили на обработку. После очистки и всех исследований овощи и фрукты выпустят в продажу.

5 тонн томатов были заражены вирусом коричневой морщинистости. 19 тонн черешни из Азербайджана — бурой монилиозной гнилью. 300 килограмм острого перца из Узбекистана ввезли с повиликой. Эти продукты специалисты природоохраны уничтожили.