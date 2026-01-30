В Челябинске нашли способ создать идеальное стекло для экранов

Новая технология полировки почти не оставляет царапин и может сделать дисплеи смартфонов и телевизоров ярче и четче

Ученые Южно-Уральского государственного университета вместе с китайскими коллегами разработали новый способ полировки стекла. Эта технология позволяет получать практически идеально гладкие поверхности, что в будущем может улучшить качество экранов смартфонов, телевизоров и планшетов, сообщает пресс-служба вуза.

Секрет — в отказе от традиционного абразива (мелкого порошка, который может царапать поверхность). Вместо этого исследователи во главе с профессором ЮУрГУ Дмитрием Ардашевым предложили использовать специальный металлический круг и электролит. Во время работы на круге сами собой образуются крошечные частицы оксида железа, которые мягко и равномерно полируют стекло, не повреждая его.

Результат впечатляет. Стекло получается идеальной гладкости. Шероховатость поверхности составляет всего 2,1 нанометра. Для сравнения: толщина человеческого волоса — около 80 000 нанометров.

Кроме того, обработанное таким образом стекло пропускает 93—95% света, что напрямую влияет на будущую яркость и четкость дисплеев.

Также технология сводит к нулю дефекты в виде царапин, которые возникают при обычной полировке.

Новый метод открывает перспективы не только для улучшения экранов гаджетов, но и для создания сложных оптических компонентов и даже деталей для квантовых компьютеров. Принцип также можно использовать для обработки других хрупких материалов, таких как кремний, что важно для микроэлектроники.

Исследование уже опубликовано в авторитетном международном научном журнале Micromachines.