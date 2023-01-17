В Челябинской области в 2023 году капитально отремонтируют 11 школ

Работы пройдут в рамках реализации партийных проектов «Единой России»

В 2023 году в Челябинской области отремонтируют 11 школ в 7 городах и районах региона. Здания общеобразовательных учреждений приведут в порядок в Миассе, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Локомотивном, а также в Карталинском и Уйском районах в рамках реализации партпроекта «Новая школа» и народной программы партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе челябинского отделения партии ЕР.

Максимальный объем работ планируют сделать до 1 сентября. Помимо капитального ремонта зданий, в каждой школе будут проведены работы, связанные с оснащением библиотек новыми книгами, повышением квалификации преподавателей и антитеррористической защищенностью. Кроме того, в 9 из 11 школ отремонтируют пищеблоки.

Заместитель секретаря реготделения «Единой России» по партийным проектам, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в ходе совещания с региональными координаторами партпроектов отметила, что они должны лично контролировать весь процесс ремонта, начиная от подбора подрядчиков и заканчивая ходом исполнения работ.

«Обращаю внимание на то, что в рамках партийного проекта необходимо активно привлекать к работе родительскую общественность, которая вместе с вами должна контролировать ход выполнения ремонтных работ. Я все-таки рекомендую с детьми обсуждать дизайн-проекты, которые вы планируете реализовать в рамках тех задач, которые у вас стоят по ремонтам»,— сказала Ирина Гехт.

Конкурсы на ремонт школ планируют объявить до 15 февраля этого года.

Ранее секретарь регионального отделения партии «Единой России», губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил результаты работы по догазификации в 2022 году и обсудил с единороссами планы на 2023 год.