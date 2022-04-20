В Челябинской области прогнозируют дождливую и ветреную погоду

Утром в отдельных районах возможны туманы

Сегодня, 20 апреля, в Челябинске ожидаются небольшое похолодание и дожди. В регионе синоптики областного Гидрометеоцентра также обещают осадки.

В Челябинской области этим утром столбики термометров покажут до +7°C. Днем на севере региона прогнозируют до +9, +14°C, на юге будет значительно теплее — до +17, +22°C. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около +5°C, днем воздух прогреется до +9, +11°C. Облачно, дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.