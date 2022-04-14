В Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы

Столбики термометров в регионе поднимутся до +23 градусов

Сегодня, 14 апреля, в Челябинской области прогнозируют теплую и ветреную погоду. Местами в регионе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.



Этой ночью температура воздуха в Челябинской области составит около +10°C, в горах будет прохладнее. Днем потеплеет до +18, +23°C. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Утром ртутные столбики покажут около +8°C, днем воздух прогреется до +20, +22°C. Ветер юго-восточный, южный от 7 до 12 метров в секунду.