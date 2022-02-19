В Челябинской области потеплеет до +4 градусов

Осадков в регионе не ожидается

Сегодня, 19 февраля, в Челябинской области потеплеет до +4 градусов. При этом утро в регионе будет морозным. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −20°C, в низинах похолодает до −29°C, в горах будет значительно теплее — до −10°C. Днем столбики термометров поднимутся до −1, −6°C, в низинах покажут до −11°C, в горах будет значительно теплее — до +4°C. Переменная облачность, без осадков. Утром возможны туманы. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −17°C, днем потеплеет до −2, −4°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.