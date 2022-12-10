В Челябинской области потеплеет до −3 градусов

Синоптики прогнозируют ветреную погоду

В воскресенье, 11 декабря, в Челябинской области ожидается повышение температуры до −3°C. В низинах будет значительно холоднее. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ветреной, местами пройдет небольшой снег.

В ночь на воскресенье в регионе похолодает до минус 10—15 градусов, на юге обещают до −22°C. Днем температура воздуха поднимется до минус 3—8 градусов, в низинах ожидается до −13°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске 11 декабря будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 11—13 градусов, днем воздух прогреется до минус 5—7 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.