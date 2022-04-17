В Челябинской области потеплеет до +15 градусов

Осадков в регионе не ожидается

Сегодня, 17 апреля, в Челябинской области прогнозируют потепление до +15°C и порывистый ветер. Осадки синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Сегодня днем в регионе воздух прогреется до +10, +15°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +6, +11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Днем ртутные столбики покажут +10, +12°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.