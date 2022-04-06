В Челябинской области обещают снег с дождем и сильный ветер

На дорогах, по прогнозам синоптиков, будет скользко

В четверг, 7 апреля, в Челябинскую область вернется непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег с дождем, порывистый ветер и гололед.

В ночь на четверг в регионе ожидается −4, +1°C, днем столбики термометров достигнут +4, +9°C. Облачно с прояснениями, местами мокрый снег и дождь, в горах осадки будут умеренными. Местами на дорогах гололед. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −1, −3°C. Днем температура воздуха составит +6, +8°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.