В Челябинской области будет пасмурно и ветрено

Осадков синоптики не обещают

Сегодня, 9 октября, в Челябинской области будет пасмурно, без осадков. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +15°C и порывистый ветер.

Днем в регионе воздух прогреется до плюс 10 — 15 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +11 до +13°C. Синоптики обещают западный ветер до 10 метров в секунду.