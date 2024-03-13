В челябинской женской колонии выбрали «Мисс Весну»

Участницы продемонстрировали свои таланты и представили необычные наряды

В челябинской исправительной колонии № 5 прошел традиционный конкурс «Мисс Весна — 2024». За победу боролись 8 участниц, сообщает региональный ГУФСИН России.

Девушки готовились к конкурсу больше двух месяцев. Продумывали образы, шили костюмы, изготавливали реквизит и декорации. Участниц оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники исправительного учреждения и приглашенные гости.

В испытании «Визитная карточка» девушки рассказывали о себе и своих интересах. Одна из них поделилась самым сокровенным желанием — скорее оказаться рядом с маленькой дочерью.

В «Творческом конкурсе» участницы танцевали, исполняли авторские песни и читали собственные стихи. Конкурсантка от отряда № 2 Юлия смастерила прямо на сцене платье из бумаги, а представительница отряда № 5 показала наряд из пяти тысяч лепестков роз. В завершение женщины устроили дефиле в вечерних платьях.

Звание «Мисс Весна — 2024» завоевала Алия из отряда № 8. «Вице-мисс» стала участница из отряда № 2 Полина, а третье место разделили сразу несколько отрядов — № 2, 4 и 7.