В челябинской женской колонии выбрали «Мисс Весну — 2023»

Участницы продемонстрировали свои таланты в танцах, песнях и театральных сценках

В челябинской исправительной колонии № 5 прошел традиционный конкурс «Мисс Весна — 2023». Он был приурочен к празднованию Международного женского дня. Участницы из разных отрядов показали свои творческие таланты, сообщает региональный ГУФСИН России.



В испытании «Визитная карточка» девушки рассказывали о себе и своих интересах. В «Творческом конкурсе» участницы танцевали, исполняли песни, а также разыгрывали юмористические сценки и театральные миниатюры. В завершении женщины устроили дефиле в вечерних платьях.



Третье место завоевали две участницы из отрядов № 3 и 8, которые исполнили танцы, а также песни на иностранном языке. Кроме того, девушка из отряда № 8 завоевала титул «Мисс Скромность».



«Вице-Мисс» стала участница из отряда № 2, которая выступала с танцевальным номером и дефиле в платье, изготовленном своими руками из светящихся роз. А по единогласному решению жюри звание «Мисс Весна — 2023» завоевала девушка отряда № 1 в эффектном костюме бабочки, украшенном светящимися огоньками из гирлянд.



Добавим, что ранее в женской колонии прошли мероприятия среди чтецов авторских стихотворений, весенних причесок и плакатов. Победители были награждены грамотами.

